Борисов на газовия хъб:Не могат да ни спрат кранчето
България остава незаобиколим фактор в доставките на газ в региона, а транзитните такси от преноса му поне 70 години ще се получават от нас, заяви прем...
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България остава незаобиколим фактор в доставките на газ в региона, а транзитните такси от преноса му поне 70 години ще се получават от нас, заяви прем...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 8 декември 2015 г. (вторник), във връзка с изпълнение на инвест...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 2 ноември, съобщиха от пресцентъра на дружеството . На 2 ноември...