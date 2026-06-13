Бракониери простреляха смъртоносно царския орел
Царският орел Кралчо, излекуван преди година успешно, бе открит отново прострелян, този път смъртоносно. Това съобщиха с тъга природозащитниците от сп...
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Царският орел Кралчо, излекуван преди година успешно, бе открит отново прострелян, този път смъртоносно. Това съобщиха с тъга природозащитниците от сп...