Kraft Foods и Heinz се сливат
Kraft Foods Group Inc. и HJ Heinz Co. се споразумяха да се слеят в сделка, която ще създаде петата по големина компания в света в хранително-вкусовата...
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Kraft Foods Group Inc. и HJ Heinz Co. се споразумяха да се слеят в сделка, която ще създаде петата по големина компания в света в хранително-вкусовата...