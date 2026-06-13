Полицията хвана две крадли на метал
Две жени са разобличени в извършване на кражба и ще бъдат изправени пред съда в Разлог. 34-годишната Л.С. и 27-годишната А.Д. отмъкнали 4 метални вод...
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Две жени са разобличени в извършване на кражба и ще бъдат изправени пред съда в Разлог. 34-годишната Л.С. и 27-годишната А.Д. отмъкнали 4 метални вод...