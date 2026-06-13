Ковачка: Не действам зад гърба на Йончев
Решенията в ПГ на БДЦ се вземат съгласно правилника на НС. Така съпредседателят на групата д-р Красимира Ковачка коментира твърденията на Румен Йончев...
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Решенията в ПГ на БДЦ се вземат съгласно правилника на НС. Така съпредседателят на групата д-р Красимира Ковачка коментира твърденията на Румен Йончев...
Съпредседателят на Български демократичен център (БДЦ) д-р Красимира Ковачка излезе с поздрав за 1 май, международния ден на труда. "Всеки работодател...