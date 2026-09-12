Възраждат ученически лагери
Обновяват комплексите в Ковачевица и Ястребино
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Обновяват комплексите в Ковачевица и Ястребино
Шепата местни хора в архитектурните резервати Ковачевица и Лещен настояват за ограничаване на строителството и забрана на бетонови постройки в курортн...
Оцеляването ни ще бъде изпитание за ума, а не на чувствата, казва писателят Георги Данаилов днес ще почерпи любимите си родопчани за 80 Днес Георги...
Село Ковачевица в Западните Родопи е туристическата перла на община Гърмен. Селището е обявено за архитектурен резерват. То е запазило автентичния си...
Ковачевица промени целия ми начин на дишане и писане, казва Георги Данаилов Модерният и забързан човек днес отдавна е забравил вкуса на изворната вод...
Благоевград. Нов горски път ще отърве архитектурния резерват Ковачевица от тежкотоварните камиони с дървен материал, които ежедневно съсипват пътната...
Благоевград. 11 са опасните вековни къщи в архитектурния резерват Ковачевица. Тези постройки са реална заплаха и за туристите, и за местните хора. Защ...
Благоевград. 11 са опасните вековни къщи в архитектурния резерват Ковачевица. Тези постройки са реална заплаха и за туристите, и за местните хора. Защ...
Едно забравено от Бога, Царя и Партията място стана родният Холивуд
Благоевград. Стара къща - паметник на културата, се срути в центъра на родопското село Ковачевица, съобщи бТВ. Инцидентът е станал около 17:30 часа д...