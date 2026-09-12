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Пришълците от цивилизацията

Пришълците от цивилизацията

Ковачевица промени целия ми начин на дишане и писане, казва Георги Данаилов Модерният и забързан човек днес отдавна е забравил вкуса на изворната вод...

05 юни | 22:00
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