"Ботев" маха Пенчев, Видолов поема юздите
"Ботев" (Пд) няма да продължи договора на Петър Пенчев. Младият специалист ще води "канарчетата" само до края на сезона. След това юздите в Коматево щ...
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"Ботев" (Пд) няма да продължи договора на Петър Пенчев. Младият специалист ще води "канарчетата" само до края на сезона. След това юздите в Коматево щ...