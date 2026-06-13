Спешна среща в Благоевград заради спорни гори
По инициатива на ръководството на Югозападното държавно предприятие ще се проведе спешна среща с кмета на община Белово Костадин Варев. С градоначалн...
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По инициатива на ръководството на Югозападното държавно предприятие ще се проведе спешна среща с кмета на община Белово Костадин Варев. С градоначалн...