Коцето яко го закъса. Изнасилване и дрога
Непълнолетна подаде жалба, шофьорът му гори с кокаин
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Непълнолетна подаде жалба, шофьорът му гори с кокаин
8-годишният Константин, който оцеля при потопа във варненския квартал "Аспарухово", живее при леля си Жана. Двамата са на квартира в ромската махала "...
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