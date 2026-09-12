Мариан Бачев отвори куфара си и намери нещо безценно
Сподели милия жест на дъщеря си във фейсбук
Следете всички новини, анализи и коментари за Косара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сподели милия жест на дъщеря си във фейсбук
На излизане Косара каза няколко думи на Атижа и на Виктор, но побърза да излезе
София. Актьорът Мариан Бачев стана татко за втори път. Вчера след 20 часа се е появила на бял свят малката Косара. Новината за втората щерка на актьор...