Забрана за кортежи в час пик
Бойко Борисов е наредил на кортежите на Националната служба за охрана да избягват да се движат в най-натоварените часове, за да не предизвикват задръс...
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Бойко Борисов е наредил на кортежите на Националната служба за охрана да избягват да се движат в най-натоварените часове, за да не предизвикват задръс...
В столицата продължава спецакцията на МВР, започнала късно снощи в няколко квартала. Това съобщи БНТ и уточни, че става въпрос за рутинни проверки. ...
Младежи потрошиха двама мъже във Варна след удар между коли Масови хайки на кортежи и автомобили, които се движат опасно по пътя, стартира в събота о...