Натали Трифонова показа най-чаканата снимка
И този път тя предпочете да остане вярна на себе си, като запази мълчание
Следете всички новини, анализи и коментари за Коремче. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И този път тя предпочете да остане вярна на себе си, като запази мълчание
Бар Рафаели за първи път се появи на светско събитие бременна. Заобленото й коремче под червената дантелена рокля потвърди новината - топмоделът ще ст...
Преслава също закръгли ханша - феновете им подозират, че са бременни