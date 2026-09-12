Спечелихме 20 медала на Световното по корабомоделизъм
Стара Загора. България спечели 20 медала, от които два златни, 13 сребърни и 5 бронзови, на завършилото Световно първенство по корабомоделен спорт в к...
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Стара Загора. България спечели 20 медала, от които два златни, 13 сребърни и 5 бронзови, на завършилото Световно първенство по корабомоделен спорт в к...
Стара Загора. Шестима български състезатели се окичиха с медали в първия състезателен ден на Световното първенство по корабомоделен спорт в класовете...
Идва майстор на модели, които красят Ермитажа Пиратски и военни кораби са хитът на световен фест в Града на липите Стара Загора за пръв път ще бъде...