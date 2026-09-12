В ПЕТЪЧНИЯ СТАНДАРТ: Цяла казашка флотилия на морското ни дъно
"Корабът на Марко Поло" и пиратски гемии лежат почти непокътнати край бреговете ни
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"Корабът на Марко Поло" и пиратски гемии лежат почти непокътнати край бреговете ни
Около 65 древни плавателни съда "спят" на дъното на Черно море, разкри Проектът Black Sea MAP
Лодка с около 80 индонезийци на борда е потънала край южното крайбрежие на Малайзия след сблъсък с катер на граничните войски, който е патрулирал райо...