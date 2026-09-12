Големи промени на летище София. Засягат всички
главен изпълнителен директор на "Соф Кънект" обяви дали ще има промени в цените
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главен изпълнителен директор на "Соф Кънект" обяви дали ще има промени в цените
Летище "София" ще въведе иновативен метод за борба с нерегламентираните таксита, които заблуждават пристигащите пътници на Терминал 2 и ги ощетяват с...
Таксита с броеници от актове. Такива ни чакат пред летища, авто- и жп гари и болници. Чакат там, където излизат хора в нужда - обременени с тежък бага...
Руснаците вече се пазарят за цената, жените им били стиснати