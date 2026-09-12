Роми от Родопите копаят памук в Гърция
Много хора от родопското село Перперек всяка пролет отиват на работа в съседна Гърция, заяви кметът Халил Бекир. Той управлява едно от най-големите км...
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Много хора от родопското село Перперек всяка пролет отиват на работа в съседна Гърция, заяви кметът Халил Бекир. Той управлява едно от най-големите км...
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Проблемът с липсата на вода в Неделино продължава цяла седмица, а водата намалява с всеки изминал ден. Това заяви пред „Фокус" кметът на Неделино Стоя...