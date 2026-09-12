Премиерът с указания за ваксиниране и лекарства
Правят Координационен съвет за Националния план за ваксиниране срещу COVID-19
Следете всички новини, анализи и коментари за Координация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Правят Координационен съвет за Националния план за ваксиниране срещу COVID-19
Захариева поема връзките с ЕС
Правителството одобри доклад на министър-председателя Бойко Борисов, с който се предлагат промени в националния механизъм за координация на подготовка...
Лавров обяви свалянето на Асад в Сирия за основна цел на Москва