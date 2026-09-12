Турски грандове в битка за Неделев
Фенебахче и Коняспор искат звездата на Ботев
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Фенебахче и Коняспор искат звездата на Ботев
Офертата на турците е 500 хиляди евро
Националът Димитър Рангелов отново вкара за своя отбор "Коняспор". Той го стори при 2:1 над "Фенербахче" в турското първенство. Митко реализира първот...
Националът Димитър Рангелов донесе много ценна победа на "Коняспор" в турската Суперлига. Нападателят отбеляза единственото попадение в двубоя срещу...
Димитър Рангелов се завърна в игра за "Коняспор" с победа. Нападателният и неговите съотборници се добраха до драматичен успех с 3:2 над "Ескишехирспо...
Българският национал Димитър Рангелов е пред трансфер в "Коняспор", съобщава турската преса. 31-годишният нападател е свободен агент. Софиянецът е гла...