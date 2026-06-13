Край! Най-чаканият доклад за еврото дойде. Има ли изненади?
Ще бъде официално публикуван след 14 ч. утре
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Ще бъде официално публикуван след 14 ч. утре
Нашата страна се подготвя за въвеждането на общата валута от началото на следващата година
Теменужка Петкова и Димитър Радев подписаха най-важния докумевт
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