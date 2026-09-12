Изпускат контролирано язовир „Студена”
Контролирано изпускане на язовир „Студена" е започнало в края на миналата седмица. Нивото на водоема се поддържа по-ниско планово от ноември, минала...
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Контролирано изпускане на язовир „Студена" е започнало в края на миналата седмица. Нивото на водоема се поддържа по-ниско планово от ноември, минала...
Няма сериозни разливи от язовирите на територията на Хасковска област, съобщи управителя на Напоителни системи-клон Хасково, Георги Латев. Повечето о...
Стара Загора. Падналите през последните дни дъждове са увеличили значително притока на вода в най-големия язовир в Старозагорска област – „Копринка. В...
Кърджали. В 2.00 часа започва контролирано изпускане на яз. „Кърджали", съобщават от Областна администрация Кърджали. Във връзка с преминаването на...