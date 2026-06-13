Обезвреждат негодни боеприпаси от ВМЗ-Сопот
Сапьори от Министерството на отбраната започват да обезвреждат негодни боеприпаси от склада на ВМЗ-Сопот, който наскоро се взриви. При операцията ще...
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Сапьори от Министерството на отбраната започват да обезвреждат негодни боеприпаси от склада на ВМЗ-Сопот, който наскоро се взриви. При операцията ще...