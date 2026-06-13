Ето го баровеца на Висшата лига!
Каква ще е заплатата на Антонио Конте, ако остане
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Каква ще е заплатата на Антонио Конте, ако остане
Обсъдена е темата за енергийните предизвикателства в контекста на войната в Украйна
Антонио Конте официално назначен на поста
Коалиционният кабинет, който няма абсолютно мнозинство, излиза от кризата отслабен
На Ботуша вече има 1 милион ваксинирани
Президентът Матарела вече има решение на казуса
Италия бе първата европейска страна, засегната от епидемията от COVID-19 през февруари
Антонио Конте е №1 по пари
Заразяванията в страната през последните два месеца плавно вървят нагоре
Контузеният вратар Самир Ханданович отпада за реванша
Трябва да вкараме гол, категоричен е треньора на Интер
Антонио Конте с охрана и в дома си
Започва нов етап в живота ми, обяви специалистът
Сумата, която босът на Челси е дал за уволнени мениджъри, е от 2004 година
Национал разби носа на Конте от радост Красавици откраднаха славата на италианските национали след победата над Белгия с 2:0. Някои от най-вървежните...
"Спечелихме шест точки от двата мача с Малта и България, което е най-важното. Срамно е, че резултатът можеше да бъде изравнен в края, след като създад...
Култови лафове на Трапатони взривиха Италия Треньорът на Италия Антонио Конте се закани да изненада сериозно българския национален отбор утре на "Рен...
„Италия направи много силен мач от всяка една точка. Доволен съм, че вкарахме два гола, но пропуснахме много." Това коментира селекционерът на национа...
Капитанът на Италия Джиджи Буфон предупреди съотборниците си, че в София ги чака тежка битка. "Срещу отборите от Източна Европа се играе трудно. Тимов...