Голям пробив! Създадоха лечебни контактни лещи
Разработката им може да намери широко приложение не само в офталмологията, но и в други области на биомедицината
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Разработката им може да намери широко приложение не само в офталмологията, но и в други области на биомедицината
Течни контактни лещи ще коригират зрението на носещия ги, независимо дали страда от далекогледство или късогледство, и ще му помагат да вижда по-добре...
Японската фирма "Сони" е разработила контактни лещи, способни да записват видео, с които кандидатства за патент, съобщава в. "Дейли мейл", цитирани то...