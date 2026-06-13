Правителството на Антарктика се събира у нас
От 1 юни в продължение на 10 дни България ще бъде домакин на 38-то консултативно съвещание по Договора за Антарктика. В същото време ще се проведе и 1...
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От 1 юни в продължение на 10 дни България ще бъде домакин на 38-то консултативно съвещание по Договора за Антарктика. В същото време ще се проведе и 1...