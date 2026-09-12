Сняг в Гърция, звънете по телефона ако закъсате
Влошена е метеорологичната обстановка в Северна Гърция, МВнР дава консулски телефони
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Влошена е метеорологичната обстановка в Северна Гърция, МВнР дава консулски телефони
Правителството прие решение, с което дава възможност за гъвкавост на приемното време на консулските служби в чужбина съобразно нуждите на българските...
Дубай. Някои от американските посолства и консулства, затворени на 4 август поради заплаха от „Ал Кайда", отново отвориха врати, а други остават затво...
Лондон. Най-голямата британска банка HSBC е поискала от 40 дипломатически мисии в рамките на 60 дни да закрият сметките си. Това било част от програма...