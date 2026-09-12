Преподаватели от юридическите факултети скочиха срещу Радев
Поводът за апела им е предложението на президента
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Поводът за апела им е предложението на президента
Смятаме, че всяка политическа дестабилизация е опасна, казаха още те
Изявлението на Павлина Панова бе излъчено по БНТ
Това съобщиха от "Дондуков" 2
Днес изтича срокът, в който депутатите могат да номинират кандидати за Конституционния съд (КС). Мандатът на четирима членове на Конституционния съд...