Пацов се разправи с Тайсъна в 10 рунда
Пълни трибуни за шоуто, и Линдарева се качи на ринга Александър Пацов победи Константин Семерджиев, известен като Коко Тайсъна, в 10-рундов двубой и...
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Пълни трибуни за шоуто, и Линдарева се качи на ринга Александър Пацов победи Константин Семерджиев, известен като Коко Тайсъна, в 10-рундов двубой и...