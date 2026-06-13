Частни конкуренти на ВМЗ може да имат пръст
Иван Бояджиев, експерт по сигурността - Г-н Бояджиев, Вие лично как си обяснявате причините за този взрив? - Най-напред трябва да се отчете, че има...
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Иван Бояджиев, експерт по сигурността - Г-н Бояджиев, Вие лично как си обяснявате причините за този взрив? - Най-напред трябва да се отчете, че има...