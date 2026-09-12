Три министерства работят за кадрите в туризма
Да се улеснят процедурите за наемане на чужденци, зоват хотелиери Три министерства работят за разрешаване на проблема с кадрите в туризма. А съветът,...
Следете всички новини, анализи и коментари за "конкурентоспособност На Българския Туризъм". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Да се улеснят процедурите за наемане на чужденци, зоват хотелиери Три министерства работят за разрешаване на проблема с кадрите в туризма. А съветът,...
Никой не сяда на плажната ивица без чадъри и шезлонги, каза Красимир Станев Летище Бургас преговаря с "Райън еър", 1% от туристическата такса да е за...
Командироват 732 униформени в курортите от юни Румънски и чешки полицаи ще патрулират по родните курорти. Към тях се очаква да се присъединят и колег...
"Конкурентоспособност на българския туризъм" е темата на дискусия, която организира вестник "Стандарт" на 12 май във Варна. Успешен ли ще бъде предсто...