"Вая Кон Диос" се сбогуваха със София
Дани Клейн и компания изпяха за последно хитове си в НДК
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Дани Клейн и компания изпяха за последно хитове си в НДК
София. "Вая Кон Диос" са поискали да опитат от най-доброто българско бяло и червено вино преди концерта си у нас в събота вечер. Дани Клейн, нежната ф...
Марк Кнопфлер идва отново у нас след петгодишна пауза. Артистът, основал легендарната група "Дайър стрейтс" и продал над 200 милиона диска, ще опъне ж...
Марк Кнопфлер излиза на 29 април в зала 1 на НДК с гъдуларя Джон МакКъскър. След пет години прекъсване основателят на култовата рокбанда "Дайър стрейт...