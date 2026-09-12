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Марк Кнопфлер води гъдулар

Марк Кнопфлер води гъдулар

Марк Кнопфлер излиза на 29 април в зала 1 на НДК с гъдуларя Джон МакКъскър. След пет години прекъсване основателят на култовата рокбанда "Дайър стрейт...

15 април | 19:15
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