Путин се закани на американските оръжия. Какво ще стори с тях
Русия е готова да преговаря с всички страни, участващи в конфликта в Украйна
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Русия е готова да преговаря с всички страни, участващи в конфликта в Украйна
„Бюджет 2016 e справедлив, защото осигурява грижа и инвестиции във всички сфери, които обуславят успешното развитие на един град - образование, здраве...
Старите жилищни комплекси в София се възраждат. Ренесансът на районите, познати доскоро като "панелни", се дължи на коренната промяна в техния облик....
Кметът на курорта иска контрол на апартаментните комплекси Комисиите по регионална политика и местно самоуправление, бюджет и финанси, икономическа п...