Ключово споразумение между Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Комисията за финансов надзор
В рамките на партньорството се предвижда съвместна работа на двете институции по различни образователни инициативи
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В рамките на партньорството се предвижда съвместна работа на двете институции по различни образователни инициативи
Предстои освобождаването ѝ от поста да бъде гласувано от депутатите
Допълнителното пенсионно осигуряване е сред най-стриктно регулираните
Две кандидатури се обсъждат за председател на Комисията за финансов надзор. Зам.-министърът на финансите Карина Караиванова може да стане следващият ш...
Анонимни сигнали за борсови измами ще се приемат в Комисията за финансов надзор. Като всяка получена информация за злоупотреби или манипулиране на паз...