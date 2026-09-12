"Скъпите" банкомати по морето били законни
БНБ: Клиентите трябва да получават предварителна информация за всички такси за теглене и обмяна на валута
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БНБ: Клиентите трябва да получават предварителна информация за всички такси за теглене и обмяна на валута
Комисията за защита на потребителите откри нов случай, в който агенция за недвижими имоти иска неправомерно комисиона от клиентите си, заяви председат...
Общинска банка продължава традицията да предоставя възможност на граждани и фирми да платят своите задължения към Столична община без комисиона за пр...