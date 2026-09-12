Делян Добрев с разкритие. Посочи комисионерите във властта
Мисля, че комисионите на правителството им се усладиха и няма да имаме директен договор с "Шиниър", каза депутатът
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Мисля, че комисионите на правителството им се усладиха и няма да имаме директен договор с "Шиниър", каза депутатът
Двете американски компании са се ангажирали да да намалят комисионните си средно с 40 на сто при транзакции с карти, издадени извън ЕС, съобщиха от Ев...
Плащаме 28 лв./сек за такси и комисиони