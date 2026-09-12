Новата Еврокомисия! Коя държава какъв ресор взе и къде сме ние
Урсула фон дер Лайен посочи екипа си
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Урсула фон дер Лайен посочи екипа си
Пламен Младеновски е предложението на ГЕРБ за председател на Комисията
Тя ще се състои от осем заместник-председатели, трима от които д по-висок статут
София. Ресорните еврокомисари пристигат в България през февруари за среща на най-високо ниво по отношение на газовия хъб, заяви пред "Стандарт" премие...
България е ключов партньор на Балканите, писа Йоханес Хан на премиера Премиерът Бойко Борисов ще бъде идния понеделник в Брюксел заради спрените сред...
Страсбург. Президентът на ПЕС соцлидерът Сергей Станишев започна поредица от срещи с всички еврокомисари от социалистическото семейство. Тъй като таз...
Кандидатите за еврокомисари ще трябва да отговорят на поне 45 въпроса на евродепутати при предстоящите изпити, предшестващи одобряването им от Европей...
Берковица. Камъни от връх Ком, довлечени от пороя преди седмица, задръстват река Берковска, съобщи кметът Димитранка Каменова. Именно те са удряли осн...
Ресорът на Кристалина Георгиева е безспорен успех за страната ни Брюксел. След като вчера бяха обявени съставът и разпределението на ресорите в новат...