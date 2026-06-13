Забъркаха "Атака" в десен коминтерн
Крайнодесни партии се събраха в Санкт Петербург на "Международен руски консервативен форум". Организаторите твърдят, че целта е да се изгради обща кон...
Следете всички новини, анализи и коментари за Коминтерн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крайнодесни партии се събраха в Санкт Петербург на "Международен руски консервативен форум". Организаторите твърдят, че целта е да се изгради обща кон...