Завъртат 11 млн. комбинации на матурата
11 милиона възможни комбинации ще се завъртят на матурата като превенция срещу изтичането на теста. Измежду тях ще бъде генериран изпитният вариант. В...
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11 милиона възможни комбинации ще се завъртят на матурата като превенция срещу изтичането на теста. Измежду тях ще бъде генериран изпитният вариант. В...