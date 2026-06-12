Млад мъж открадна за вторични ограда на гробище
Кърджали. Полицаи задържаха снощи мъж, откраднал оградата на гробищния пак в село Загорско, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В полицейското управление...
Следете всички новини, анализи и коментари за Колове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кърджали. Полицаи задържаха снощи мъж, откраднал оградата на гробищния пак в село Загорско, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В полицейското управление...