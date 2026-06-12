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Колодрума без лиценз за волей

Колодрума без лиценз за волей

Страхотен скандал избухна в Пловдив. Оказа се, че новооткритата спортна многофункционална зала "Колодрума" все още няма лиценз за провеждане на волейб...

01 септември | 20:35
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