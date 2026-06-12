Борисов: Преди години брояхме спортните зали на пръсти
Само до преди години спортните зали в България се брояха на пръсти и бяха в окаяно състояние, а сега имаме условията и потенциала да се превърнем в ед...
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Само до преди години спортните зали в България се брояха на пръсти и бяха в окаяно състояние, а сега имаме условията и потенциала да се превърнем в ед...
Страхотен скандал избухна в Пловдив. Оказа се, че новооткритата спортна многофункционална зала "Колодрума" все още няма лиценз за провеждане на волейб...
Пловдив. Най-голямата спортна зала, която се изгражда в Пловдив, ще бъде готова за 1 юни. През август многофункционалният комплекс ще посрещне и първо...