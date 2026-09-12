Концесията на "Герена" няма да е безплатна
Трябва да благодарим на Министерски съвет и премиера Бойко Борисов, защото без негово съдействие включването ни в плана за концесии нямаше да бъде фак...
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Трябва да благодарим на Министерски съвет и премиера Бойко Борисов, защото без негово съдействие включването ни в плана за концесии нямаше да бъде фак...
Павел Колев ще освободи два поста на Герена
Няма да превръщаме "Левски" в говорилня
Няма въпрос, който да ме накара да подам оставка, обяви изпълнителният директор на "Левски"
Изпълнителният директор е подложен на силен натиск от феновете
Валентин Златев ме подкрепя, но само морално, твърди Тити
Ако кажа, че съм благодарен на феновете ще е малко, заяви Павел Колев
110 хиляди гласа ще стигат за един депутатски мандат, прогнозира Кольо Колев
10 години след смъртта на Иван Тодоров килърите му все още не са известни Соченият за контрабандист №1 оставил къщи в Лондон, Монако и Марбея 22 фев...
Масови уволнения във федерацията по щанги заради безпаричието Глобата от 500 000 долара, която ни наложи Тамаш Аян, е рекет, отсече президентът на бъ...