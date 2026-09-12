Грейва Коледното дърво в Пловдив
Светлините му ще запали кметът на града Здравко Димитров
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Светлините му ще запали кметът на града Здравко Димитров
Коледното дръвче в града грейва на 5 декември
В 18.30 часа днес кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, заедно с децата на Благоевград, Дядо Коледа и Снежанка ще запалят символично хиляд...
Както всяка година, в церемонията по запалването на коледното дръвче ще участват представители на всички етноси в Пловдив
Благоевград. Областна администрация - Благоевград върна обратно в природата коледното си дръвче. Живата елха беше засадена във вторник от заместника н...