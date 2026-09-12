Огромна драма със сиренето и кашкавала преди Коледа
Ще ни излезе ли по-скъпо Коледната трапеза тази година
Следете всички новини, анализи и коментари за Коледна Трапеза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще ни излезе ли по-скъпо Коледната трапеза тази година
След постните ястия на Бъдни вечер Коледната трапеза трябва да бъде богата
Коледа е един от най-обичаните празници, които всички очакваме с нетърпение и полагаме големи усилия, за да зарадваме близките си. А храната е едно от...
София. Около Коледа се предвиждат обстойни проверки на хранителните стоки, предназначени за празничната трапеза. Това обяви министърът на земеделието...