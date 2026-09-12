Коледна работилница „Мисията е възможна”
Целта на инициативата е да популяризира развитието на алтернативни услуги за деца
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Целта на инициативата е да популяризира развитието на алтернативни услуги за деца
Коледната работилница отвори врати в Кърджали. В нея деца от клубовете „Етнография", „Краезнание" и Школата по рисуване при Обединен детски комплекс и...
Коледният дух все повече се усеща. С наближаването на светлия християнски празник за пореден път отваря врати Коледната работилница за въображение в Х...
Благоевград. Дядо Коледа отвори работилница във фоайето на община Благоевград. Първите негови помощници в понеделник бяха от Обединен детски комплекс...