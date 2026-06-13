Легендата за коледните чорапи
В очакване на коледната нощ по целия свят се спазва един интересен ритуал – закачането на голям коледен чорап над семейното огнище, в който дядо Колед...
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В очакване на коледната нощ по целия свят се спазва един интересен ритуал – закачането на голям коледен чорап над семейното огнище, в който дядо Колед...