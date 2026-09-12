Българин осъден за компютърна измама в Германия
Случаят е разгледан от миналата година от съда във Варна
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Случаят е разгледан от миналата година от съда във Варна
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