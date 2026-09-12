Младеж колабира в самолет, нявлякъл 12 ката дрехи
Изпълнител от шотланската бой банда Rewind колабира на борда на самолет, след като се опитал да мине "по-тънко" като не плаща за допълнителен багаж....
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Изпълнител от шотланската бой банда Rewind колабира на борда на самолет, след като се опитал да мине "по-тънко" като не плаща за допълнителен багаж....
Българската енергетика ще колабира, а от там и българската икономика ако ние не предприемем бързи и адекватни действия, много от които са непопулярни...
От вторник започва нов бюджетен период, а новият бюджет не е гласуван
Кайро. Икономиката на Египет е близка до краха, смята най-голямата в света инвестиционна банка Мерил Линч (Merrill Lynch). Тя дава шест месеца живот н...
10 млн. лв. неразплатени дългове тежат на местната власт