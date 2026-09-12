Обвиниха бащата, пребивал децата си с тиган
Зверството в Монтана потресе цяла България
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Зверството в Монтана потресе цяла България
По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава
Враца. Пенсионер от врачанското село Баурене е халосан с дървен кол от крадци, съобщиха от полицията. В нощта срещу петък дядо Иван усетил, че има хор...