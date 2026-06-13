Коко Азарян: Театърът спасява от лудостта
Актьори и режисьори честват 85 години от рождението на своя учител
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Актьори и режисьори честват 85 години от рождението на своя учител
Явор Гърдев режисира с кеф емблематичната пиеса на великия Чехов Крикор Азарян се завърна в НДК. Театърът, който носи името на Учителя, вдигна завеса...
Зала 2 в НДК вече ще носи името на Крикор Азарян, съобщи Мирослав Боршош, шефът на двореца. "Не излизай на сцената, ако нямаш какво да кажеш!", припом...
Шепа подли хора ускориха физическия срив на Азарян, казва съпругата на големия режисьор Валентина Радинска, мъжкото момиче от града на войводите Слив...