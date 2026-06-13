Всичко за Коко Азарян

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Коко Азарян се завърна в НДК

Коко Азарян се завърна в НДК

Явор Гърдев режисира с кеф емблематичната пиеса на великия Чехов Крикор Азарян се завърна в НДК. Театърът, който носи името на Учителя, вдигна завеса...

27 октомври | 18:05
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Театър "Азарян" в НДК

Театър "Азарян" в НДК

Зала 2 в НДК вече ще носи името на Крикор Азарян, съобщи Мирослав Боршош, шефът на двореца. "Не излизай на сцената, ако нямаш какво да кажеш!", припом...

15 март | 17:15
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