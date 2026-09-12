Кметът на Неапол глобява 500 евро за ровене в кофите
В Неапол кметът Луиджи де Маджистрис издаде заповед, с която се забранява ровенето в уличните кофи за смет и търговията с добитите по този начин отпад...
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В Неапол кметът Луиджи де Маджистрис издаде заповед, с която се забранява ровенето в уличните кофи за смет и търговията с добитите по този начин отпад...
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