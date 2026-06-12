Кобзон: Бях първи и в Чернобил, и в Афганистан
Емил Димитров бе мой приятел, Лили Иванова е с опърничав характер, но невероятна певица, казва Йосиф КобзонЙосиф Давидович Кобзон е роден на 11 септем...
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Емил Димитров бе мой приятел, Лили Иванова е с опърничав характер, но невероятна певица, казва Йосиф КобзонЙосиф Давидович Кобзон е роден на 11 септем...
Москва няма да отговаря на ЕС по повод забраната, наложена на известни руски артисти. "Да си разменяме удари е безсмислено. Те нямат артисти от ранга...